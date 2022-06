Naturkatastrophen : Brandenburg: Regen bringt Entspannung in Waldbrand-Gebieten

Treuenbrietzen/Beelitz Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Feuerwehrleute kämpften bis zur Erschöpfung, die Bundeswehr unterstützte aus der Luft. Wie in früheren Jahren führte die Trockenheit in Brandenburg zu Waldbränden. Jetzt hilft der Regen.

Im Kampf gegen zwei große Waldbrände in Brandenburg hat starker Regen am frühen Montagmorgen für deutliche Entlastung gesorgt. Die Feuer sind noch nicht ganz gelöscht, aber unter Kontrolle.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es am Montag weiterhin kräftigen Regen und lokale Gewitter geben. Die Stadt Beelitz teilte am frühen Morgen im Internet mit: „Der Brand ist zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Auch wenn uns der aktuelle Regen sehr hilft, kann es trotzdem nochmal zu starker Rauchentwicklung kommen. Wir bitten in diesen Fällen sich ähnlich zu verhalten, wie am gestrigen Abend - Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten werden und halten Sie sich möglichst wenig im Freien auf.“