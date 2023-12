Nationalmannschaft Brisante Botschaft: Nagelsmann verkündet radikale EM-Pläne

„Ich wusste, dass es schwierig werden wird, dass es eine große Aufgabe werden wird - und dass es eine sehr reizvolle Aufgabe ist, und wir es schaffen können. Dass wir es alle gemeinsam meistern können, die Mannschaft, das Trainerteam“, sagte Nagelsmann wörtlich. Der Talk am Mainzer Lerchenberg machte aber auch klar, noch fremdelt der Bundestrainer mit den Besonderheiten des Amtes. Das täglich aktive Handeln als Club-Coach fehlt ihm. Ein möglicher Kaderumbau ist der einzige Vorteil des DFB-Jobs. Und von diesem will Nagelsmann nun Gebrauch machen. Also, was bedeuten die personellen Maßnahmen?