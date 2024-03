Unfälle Brücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

Baltimore · Dramatische Szenen in der US-Metropole: Ein Schiff fährt in eine vierspurige Autobrücke - daraufhin stürzt diese teilweise ein. Mehrere Menschen stürzen ins Wasser. Die Rettungsaktion dauert an.

26.03.2024 , 09:25 Uhr

Blick auf die Francis Scott Key Bridge in Baltimore (Archivbild). Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

In der US-Stadt Baltimore ist ein Schiff in eine vierspurige Autobrücke gefahren und hat diese teilweise zum Einsturz gebracht. Das teilte die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland am frühen Morgen (Ortszeit) mit. Gegen 1.30 Uhr seien erste Notrufe eingegangen, berichteten die „New York Times“ und der Sender CBS News unter Berufung auf die Küstenwache und die Feuerwehr. Die Francis Scott Key Bridge führt über den Hafen der Metropole im Nordosten der USA. Sie ist nach Angaben der Verkehrsbehörde Maryland mehr als 2,5 Kilometer lang und hat vier Fahrspuren. Nach Informationen des Senders CBS befinden sich mindestens sieben Menschen im Wasser. Die Rettungsarbeiten seien im Gange, ein Tauch-Team sei vor Ort. Wie viele Fahrzeuge sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke befunden hatten, war demnach zunächst unklar. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Baltimores Bürgermeister Brandon Scott teilte auf X (vormals Twitter) mit, er habe Kenntnis vom Vorfall an der Key-Brücke und sei auf dem Weg dorthin. „Noteinsatzkräfte sind vor Ort und die Rettungsarbeiten laufen.“ © dpa-infocom, dpa:240326-99-467179/5

(dpa)