später lesen Bundesregierung unter Druck Brüssel verklagt Deutschland wegen zu schlechter Luft FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Twittern

Teilen



Dieser zehnte Geburtstag ist kein Anlass zum Feiern: Am 21. Mai 2008 traten in der Europäischen Union neue Vorschriften in Kraft, um die Bürger vor Luftschadstoffen zu schützen. Doch noch immer überschreiten Deutschland und andere EU-Staaten die gemeinsam vereinbarten Grenzwerte. dpa