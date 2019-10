Champions League : „Bübchenfußball“: Empfindlicher Rückschlag für den BVB

Dortmund Wie ein angezählter Trainer wirkte Lucien Favre nicht. Trotz des mutlosen Auftritts seines Teams beim 0:2 gegen Inter Mailand und die jüngsten Schlagzeilen über seinen möglichen Nachfolger José Mourinho wahrte der in die Kritik geratene Dortmunder Fußball-Lehrer die Contenance.

In gewohnt stoischer Ruhe redete er die erste Niederlage seiner Mannschaft in der Champions League und den Absturz auf Gruppenrang drei schön. „Ich denke, wir haben gut gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir sehr stabil“, kommentierte der Schweizer Fußball-Lehrer - zur Verwunderung vieler Beobachter.