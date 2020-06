Corona-Schulden : Bund plant Rekordschulden von 218,5 Milliarden Euro

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, spricht in der SPD-Parteizentrale zu den Medienvertretern. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Mit Hilfsmilliarde nach Hilfsmilliarde federt der Staat die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab. Die Größenordnung wird bei einem Vergleich klar: Finanzminister Scholz will fünfmal so viele Schulden aufnehmen wie im Rekordjahr der Finanzkrise.

Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie.