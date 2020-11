Neuer Höchstwert gemeldet : Bundesregierung hält Infektionszahlen noch für viel zu hoch

Berlin Mit einer raschen Lockerung der Corona-Maßnahmen ist wohl demnächst nicht zu rechnen. In Deutschland ist mit 23.648 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Höchststand ist erreicht worden.

Bislang seien die Infektionszahlen noch nicht auf ein niedrigeres Niveau gebracht worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Wir haben im Grunde nur den ersten Schritt bisher geschafft, also den starken, steilen, exponentiellen Anstieg zu stoppen und eine Stabilisierung zu erreichen.“ Die Zahlen seien aber noch „weit, weit zu hoch“, sagte Seibert. „Die Zahlen müssen stabil auf ein deutlich niedrigeres Niveau sinken.“