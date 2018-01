„Burglind“ stürmt: Orkanböen behindern Verkehr - Viele umgestürzte Bäume in der Region

Orkanartige Böen sind am Mittwochmorgen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde über den Westen Deutschlands gefegt. Im Trierer Stadtgebiet blieb es laut Feuerwehr ruhig. Im Umland, besonders in der Eifel und Vulkaneifel ist die Feuerwehr derzeit im Dauereinsatz. Es gab zahlreiche Straßensperrungen und mehrere Unfälle wegen umgestürzter Bäume, so die Polizei. dpa

Orkanartige Böen sind am Mittwochmorgen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde über den Westen Deutschlands gefegt. Laut Feuerwehr blieb es im Trierer Stadtgebiet ruhig. Dort gab es lediglich zwei Einsätze wegen umgestürzter Bauzäune. Im Umland gebe es derzeit so viele Einsätze wegen umgestürzter Bäume, dass ein Überblick über die Schäden gegen 7.20 Uhr noch nicht möglich war.

In der Eifel rund um Prüm und Daun seien besonders viele Bäume umgestürzt. In vielen kleinen Orten sei gegen 5.40 Uhr der Strom ausgefallen. Laut Polizei handle es sich dabei um etwa 20 Orte rund um Daun und Bitburg.

Wegen umgestürzter Bäume waren laut Polizei die B327 bei Morbach, die L155 zwischen Berglicht und Papiermühle, die B407 bei Kell, die Straße zwischen Trier-Euren und Herresthal und zahlreiche kleinere Straßen gesperrt.

Auch mehrere Unfälle habe es gegeben. Verletzt worden sei dabei niemand.

Die Polizei rät, insbesondere in Waldgebieten langsamer zu fahren und Ereignisse gleich an die Polizei weiterzugeben.

In Nordrhein-Westfalen kam es zu vielen Verkehrsbehinderungen durch Tief „Burglind“.

Laut Polizei standen etwa Straßen in Essen und Mülheim unter Wasser, Gegenstände flogen umher. Ein umgestürzter Baum blockierte die wichtige Regionalbahnlinie zwischen Aachen und Düsseldorf. Auch auf den Autobahnen A44 zwischen Jülich und Aldenhoven und auf der A59 bei Duisburg kam es laut WDR und Radio Duisburg zu Behinderungen. Auf der A44 stürzte ein Hochsitz auf die Fahrbahn. Die Polizei in NRW bat Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. „Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um“, sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen in der Nacht zum Mittwoch. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten.

Eine Kaltfront mit heftigen Winden, kräftigem Regen und möglichen kurzen Gewittern sollte vom Westen aus über Deutschland ziehen. Ab vier Uhr waren auch im Saarland und Rheinland-Pfalz orkanartige Böen zu erwarten. Das Ganze sollte laut Hausen „rasend schnell“ vorbeigehen. „Es gibt kurze, heftige Böen.“

Für den Südwesten von Nordrhein-Westfalen, das westliche Rheinland-Pfalz und große Teile des Saarlandes hatte der Deutsche Wetterdienst für den Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Man sollte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.

Am Vormittag soll die Kaltfront in Richtung südliches Hessen, Baden-Württemberg und Bayern weiterziehen. Der Wind dürfte laut Hausen Spitzengeschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern erreichen.

Die Unwettergefahr nehme im Laufe des Vormittags vom Westen aus ab, so der Meteorologe. An der Nordseeküste könne es am späten Vormittag orkanartige Böen geben.

Ganztägig wird im Alpenvorland in Höhenlagen ab 1500 Metern vor Orkanböen gewarnt. In Hochlagen im Harz und auf dem Fichtelberg im Erzgebirge gilt das bis Donnerstagmorgen.

Durch Windböen umgestürzte Bäume sorgen immer wieder für Beeinträchtigungen auf den Schienen. Die Deutsche Bahn beobachtet die Wetterlage genau, wie ein Sprecher in Frankfurt am Main am Dienstag sagte. Bundesweit stünden etwa an mehreren Standorten Reparaturtrupps und -fahrzeuge bereit, um Sturmschäden an Oberleitungen zu beseitigen.

