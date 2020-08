Starke Sicherheitsvorkehrungen : Bushido drangsaliert? Clanchef schweigt vor Gericht

Berlin Einst waren sie Geschäftspartner im Musikgeschäft. Doch dann trennten sich die Wege von Rapper Bushido und Arafat A.-Ch. Der Clanchef soll sich damit nicht zufrieden gegeben haben. Nun kommt er vor Gericht.

Dem 44-jährigen Arafat A.-Ch. werden mehrere Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido zur Last gelegt. Mitangeklagt sind drei Brüder von Arafat A.-Ch.. Der mit Spannung erwartete Prozess begann am Montagvormittag am Landgericht in der Hauptstadt mit starken Sicherheitsvorkehrungen.