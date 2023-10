Italien Busunglück in Venedig: Deutsche unter Todesopfern

Spekuliert wird, dass der Fahrer durch einen Schwächeanfall die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte - oder auch, dass er eingeschlafen ist. Die Staatsanwaltschaft leitete noch in der Nacht Ermittlungen ein. Auch andere Möglichkeiten werden nicht ausgeschlossen. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von einer Überwachungskamera, die an dieser Stelle auf der etwa 70 Jahre alten Straße den Verkehr im Blick hat. Möglicherweise hat auch eine Kamera in dem modernen Elektrobus die Szene aufgezeichnet. Danach wurde in dem ausgebrannten Wrack auch am Mittwoch noch gesucht.