31. Spieltag BVB bleibt im Titelrennen: 6:0-Gala gegen Wolfsburg

Bei noch ausstehenden drei Spielen gegen Mönchengladbach, in Augsburg und gegen Mainz muss der Revierclub jedoch weiter auf einen Patzer des Titelverteidigers hoffen. Immerhin hielt er der Nervenprobe stand und zog einen Tag nach dem 2:1-Sieg der Bayern in Bremen nach. Dagegen verpassten die Wölfe nach zuvor zwei Siegen den Sprung in die Europacup-Ränge. „Wir waren heute in allen Belangen unterlegen“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz im Streamingdienst DAZN. „Auch die Höhe geht heute so in Ordnung.“