4. Spieltag : BVB gewinnt Spektakel bei Bayer - Wolfsburg weiter spitze

Berlin Der VfL Wolfsburg führt auch nach dem vierten Spieltag die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. Für ein Tor-Festival sorgten Dortmund und Leverkusen.

Borussia Dortmund hat in einem Sieben-Tore-Spektakel einen weiteren Dämpfer in der Fußball-Bundesliga gerade noch vermieden.

Dank eines Doppelpacks von Erling Haaland gewann der BVB am 45. Geburtstag von Trainer Marco Rose mit 4:3 (1:2) bei Bayer Leverkusen und feierte den dritten Saisonsieg. Spitzenreiter bleibt der VfL Wolfsburg, dem am Samstag ein schmuckloser 2:0 (1:0)-Sieg bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gelang.

In einem packenden West-Derby erwischte Leverkusen den besseren Start und ging durch Jung-Nationalspieler Florian Wirtz (9. Minute) in Führung. Den Ausgleich von BVB-Toptorjäger Haaland (37.) beantwortete Patrik Schick (45.+1) kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 2:1.

Die Wolfsburger stellten in Fürth früh die Weichen. Lukas Nmecha (10.) erzielte sein zweites Saisontor. Die Franken fanden danach kaum ein Mittel gegen die Gäste, die sich vor dem Auftaktspiel in der Champions League am Dienstag in Lille nicht zu sehr verausgaben mussten. Wout Weghorst machte per Strafstoß (90.+1) alles klar.