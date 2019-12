Vertrag bis 2024 : BVB gewinnt Transferpoker um Sturm-Talent Haaland

Dortmund Die intensive Suche des BVB nach einer Soforthilfe im zentralen Angriff ist abgeschlossen. Im Werben um Sturm-Talent Erling Haaland gaben die Dortmunder gleich mehreren Clubs das Nachsehen. Mit dem Norweger will die Borussia ihren Saisonzielen wieder näher kommen.

Die durch eine Ausstiegssklausel festgelegte Transfersumme in Höhe von 20 Millionen Euro erscheint vergleichsweise gering. Schließlich gilt Haaland als Versprechen für die Zukunft. In 14 Liga-Partien für Salzburg erzielte er in dieser Saison 16 Tore und bereitete sechs weitere vor. Ähnlich imposant ist seine Ausbeute in der Champions League, in der er in sechs Partien acht Mal traf. Damit versetzte Haaland den europäischen Transfermarkt binnen kurzer Zeit in Wallung. Zudem wurde er in Österreich zum Fußballer des Jahres gewählt - noch vor den Bundesliga-Legionären Marcel Sabitzer (Leipzig) und David Alaba (München.)