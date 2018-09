später lesen Champions League BVB mit Duseltor zum Sieg - Unglückliche Götze-Rückkehr FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Borussia Dortmund kann in der Champions League doch noch gewinnen. Das 1:0 in Brügge war der erste Erfolg des Fußball-Bundesligisten in diesem Wettbewerb seit 18 Monaten. Dennoch blieben viele Wünsche offen. Von Heinz Büse, dpa