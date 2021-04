29. Spieltag : BVB schöpft Hoffnung: Haaland trifft doppelt gegen Bremen

Dortmund Die Konkurrenz hat gepatzt, Borussia Dortmund die Chance genutzt: Mit einem Sieg gegen Werder Bremen hat der BVB seine Champions-League-Hoffnungen wiederbelebt.

Nach längerer Torflaute steuerte der norwegische Torjäger (34. Foulelfmeter/38.) zwei Treffer zum 4:1 (3:1)-Erfolg über Werder Bremen bei, mit dem der BVB den Abstand zu Rang vier auf vier Punkte verkürzte. Ungeachtet des erfolglosen Kraftaktes am Mittwoch im Viertelfinale der europäischen Königsklasse gegen Manchester City bot der BVB zumindest in der 1. Halbzeit erneut eine kämpferisch ansprechende Leistung und ließ sich selbst durch den frühen Rückstand von Milot Rahica (14. Minute) nicht aus dem Konzept bringen. Im leeren Signal Iduna Park sorgte Giovanni Reyna (29.) für den dritten Dortmunder Treffer. Den Treffer zum 4:1-Endstand erzielte Mats Hummels (87.).

Mit Rücksicht auf die anhaltende Terminhatz nahm BVB-Trainer Terzic zwei Änderungen vor. Davon profitierte auch Nationalspieler Julian Brandt, der erstmals seit Wochen wieder in der Startelf stand und im Mittelfeld Emre Can ersetzte. Obwohl Brandt bis zu seiner Auswechslung in der 75. Minute mit 9,7 Kilometern den läuferischen Bestwert auf dem Platz bot, machte sich diese Maßnahme zunächst genauso wenig bezahlt wie das neue Outfit. Im neonfarbenen Retro-Trikot, das die BVB-Profis erstmals seit 30 Jahren trugen, erwischte Dortmund einen kapitalen Fehlstart.

Diese Führung schien den Gästen glänzend in die Karten zu spielen. Mit einer defensiven Fünferkette hinderten sie die Dortmunder am Kombinationsspiel und blieben mit Kontern gefährlich. Dagegen fand die behäbige Borussia lange kein probates Mittel, um die gut organisierte Gäste-Deckung in Verlegenheit zu bringen. Erst ein fulminanter Schuss von Reyna sorgte für die Wende. Von der Strafraumgrenze beförderte der 18 Jahre US-Nationalspieler den Ball mit großer Wucht in den Torwinkel und erweckte sein Team damit zu neuem Leben.