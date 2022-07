Moderatorin : Caren Miosga kurz vor „Tagesthemen“-Rekord

Hamburg Bisher hält Ulrich Wickert den Rekord als am längsten amtierender „Tagesthemen“-Moderator. Doch am Wochenende feiert auch Caren Miosga ihr 15-jähriges Jubiläum - und ihr Vertrag wurde gerade verlängert.

Die „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga steuert auf einen Rekord zu. „Im September 2022 wird Miosga die am längsten amtierende Moderatorin der Sendung sein“, teilte ihr Arbeitgeber, der Norddeutsche Rundfunk (NDR), mit.

„Am 16. Juli 2007 löste Caren Miosga ihre Vorgängerin Anne Will bei den Tagesthemen ab. Bisher hielt Ulrich Wickert den Rekord von rund 15 Jahren und zwei Monaten.“ Am kommenden Samstag (16. Juli) feiert Caren Miosga das 15. Jubiläum als Moderatorin des ARD-Nachrichtenmagazins. Die 53-Jährige wird die Sendung auch weiterhin präsentieren, ihr Vertrag wurde der Mitteilung zufolge gerade um drei Jahre bis 2025 verlängert.

Hommage an Robin Williams auf dem Tisch

Zu ihren einmaligen Live-Momenten der vergangenen 15 Jahre zählt Miosga die Landtagswahlen in Niedersachsen 2013: „Ich musste dem damaligen Ministerpräsidenten David McAllister live im Interview mitteilen, dass er verloren hat, weil just in dieser Sekunde die entscheidende Hochrechnung kam.“