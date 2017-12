später lesen Passagiere im Dunkeln Chaos im US-Flugverkehr nach Stromausfall in Atlanta FOTO: Branden Camp FOTO: Branden Camp Teilen

Ein totaler Stromausfall am Internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in der US-Stadt Atlanta hat Chaos im US-Flugverkehr ausgelöst. Grund für den Blackout am Sonntag war ein Feuer in unterirdischen elektrischen Anlagen des Flughafens, wie der Bürgermeister von Atlanta, Kasim Reed, mitteilte. dpa