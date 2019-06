Nach Rücktritt von Andrea Nahles : Chaos in der SPD: Rettet Malu Dreyer jetzt die taumelnde Partei?

Berlin Die bisherige Vorsitzende Andrea Nahles wirft hin und will sich aus der Politik zurückziehen. Sozialdemokraten aus der Region fordern einen personellen Neuanfang und das Ende der Groko.

Andrea Nahles hatte am Sonntag überraschend ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Die 48-Jährige will auch ihr Bundestagsmandat niederlegen. „Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist“, schrieb die Rheinland-Pfälzerin in einer E-Mail an alle SPD-Mitglieder. Nach dem desaströsen Abschneiden bei der Europa-Wahl war Nahles innerparteilich stark unter Druck geraten. Ursprünglich wollte sie deshalb am morgigen Dienstag in der Fraktion die Machtfrage stellen.