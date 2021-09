Bischofskonferenz : Der Club der alten weißen Männer will Erneuerung bei diesen Themen: Frauen, Sexualmoral, Umgang mit Macht und Zölibat in der Kirche

Gruppenbild mit Dame: Die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz haben sich bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammen mit der Generalsekretärin der Bischofskonferenz, Beate Gilles, aufgestellt. Foto: dpa/Ralph Sondermann

Fulda Eine immer tiefere Kluft trennt die katholische Kirche vom Rest der deutschen Gesellschaft. Das erkennt auch die Mehrheit der Bischöfe an, die jetzt in Fulda getagt haben. Der von ihnen angestrebte Ausweg stößt in Rom jedoch auf Misstrauen.