Wo die verschärften Regeln gelten : Wegen Corona-Ausbreitung - In Frankreich gilt ab heute eine verschärfte Maskenpflicht

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führt Frankreich ab heute eine verschärfte Maskenpflicht ein. Diese gilt dann auch in Geschäften und anderen öffentlich zugänglichen Räumen. Ein Verstoß wird teuer.

Staatspräsident Emmanuel Macron hatte persönlich in einem TV-Interview am vergangenen Dienstag in Aussicht gestellt, dass die Maskenpflicht vom 1. August an gelten könnte. Premierminister Jean Castex kündigte wenig später an, dass diese bereits früher in Kraft treten soll. In Frankreich wird - wie auch in anderen Ländern - eine zweite Welle der Covid-19-Pandemie befürchtet. Da die Corona-Infektionszahlen in Frankreich wieder steigen, entschloss sich die Regierung für die verschärfte Regelung. Die´ Maskenpflicht gilt dann auch in Geschäften und anderen öffentlich zugänglichen Räumen. Bei einem Verstoß werden 135 Euro Strafe fällig.