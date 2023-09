Gesundheit Corona-Herbst ohne Auflagen: Was man wissen muss

Die Impfsaison läuft an. Dafür kann auch ein weiterentwickeltes Präparat von Biontech in den Praxen eingesetzt werden. Es handelt sich um einen an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepassten Impfstoff, der besser gegen kursierende Varianten schützen soll. Insgesamt 14 Millionen Dosen davon werden in diesem Herbst und Winter erwartet.