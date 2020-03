Mehrere hundert Menschen in der Region Saarbrücken in Quarantäne

Nach den neuen Corona-Fällen im Regionalverband Saarbrücken stehen mehrere hundert Menschen nun unter häuslicher Quarantäne. Es handelt sich um Schüler und Personal zweier Schulen in Sulzbach und Saarbrücken.

Der Regionalverband Saarbrücken hatte am späten Dienstagabend vier Corona-Fälle bekannt gegeben. Ein Mann hat sich nach Behördenangaben bei einem bereits bekannten Corona-Patienten im Saarland angesteckt. Nun ist auch seine Familie betroffen. „Die Infektionskette ist bekannt“, sagte Lars Weber, der Sprecher des Regionalverbandes, am Mittwochmorgen. „Man weiß, wo es herkommt.“ Den vier Erkrankten gehe es gut, erklärte Weber. „Sie haben nur milde Symptome.“

Betroffen ist eine Lehrkraft der Grundschule Rodenhof in Saarbrücken, außerdem ein Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Sulzbach. Beide Schulen sind nun vorerst bis Freitag geschlossen, die Schulleitungen informieren die betroffenen Familien. Sowohl die Schüler als auch das Personal beider Bildungseinrichtungen stehen auf Anordnung des Gesundheitsamtes unter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Menschen unter Quarantäne bewegt sich laut Weber „im gehobenen dreistelligen Bereich“. Keine Quarantäne haben die Behörden für die Eltern der Kinder an beiden Schulen verfügt. Ihnen empfiehlt der Regionalverband jedoch, ebenfalls zu Hause zu bleiben.

Am Mittwochmorgen inspizieren Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitsamt die Schulgebäude in Sulzbach und in der Landeshauptstadt, sie schauen sich an, wo und wie eng die Schüler dort miteinander in Kontakt kommen – etwa in der Mensa.