Pandemie : Corona-Inzidenz in Deutschland steigt seit zwei Wochen

Corona-Inzidenz in Deutschland steigt seit zwei Wochen

Ein Corona-Testzentrum in der deutschen Bundeshauptstadt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen - der Wert liegt jetzt bei 10,9. Darüber hinaus meldet das Robert Koch-Institut 1183 Corona-Neuinfektionen und 34 Todesfälle binnen eines Tages.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.