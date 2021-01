Virologin Sandra Ciesek : Corona-Mutationen sind nur europaweit aufzuhalten

„Wir müssen versuchen, die Ausbreitung der Varianten in Deutschland zu verzögern“, sagt Sandra Ciesek. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv

Frankfurt/Hamburg Viren verändern sich dauernd - meist ist das egal. Anlass zur Sorge bieten nur Umbauten, die die Eigenschaften des Erregers verändern. Aktuell sind drei davon im Umlauf. Was ist über sie bekannt?

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und andere fordern in der Fachzeitschrift „The Lancet“ unter anderem einheitliche Regeln für Einreisende. „Wir müssen versuchen, die Ausbreitung der Varianten in Deutschland zu verzögern“, sagte Ciesek am Dienstag im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“. „Das kann nur europaweit funktionieren - weil wir nicht isoliert auf einer Insel leben.“