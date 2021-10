Umfrage in Deutschland : Mehrheit der Ungeimpften will ungeimpft bleiben

Mehrheit der Ungeimpften will ungeimpft bleiben

Umfrage in Deutschland

Berlin Eine große Mehrheit unter den Ungeimpften wird sich laut einer Umfrage in den kommenden Wochen voraussichtlich nicht mehr überzeugen lassen. Die Gründe gegen eine Immunisierung gegen Covid-19 sind dabei vielfältig.

Fast neun von zehn Nichtgeimpften in Deutschland wollen sich einer Umfrage zufolge auch in den kommenden acht Wochen nicht gegen Corona impfen lassen. Auf keinen Fall vor haben dies laut der online veröffentlichten Forsa-Erhebung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums 65 Prozent. 23 Prozent sagen eher nein. Nur fünf Prozent haben auf jeden Fall oder eher vor, sich in den kommenden zwei Monaten impfen zu lassen. Sieben Prozent sind noch unentschlossen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete zuerst darüber.