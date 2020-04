Bei fast 200.000 Infizierten : Corona-Pandemie: Mehr als 10.000 Todesfälle in New York

Corona-Pandemie: Mehr als 10.000 Todesfälle in New York

New York Mehr als 10.000 Menschen sind im US-Bundesstaat New York jetzt schon nach einer Infektion gestorben. Trotzdem sagt Gouverneur Cuomo: „Das Schlimmste ist vorbei“ - aber nur unter einer Bedingung.

Zwischen Sonntag und Montag seien noch einmal 671 dazugekommen, weniger als in den Tagen zuvor. „Die Zahl ist praktisch flach, aber auf einem schrecklichen Level von Schmerz, Trauer und Sorge.“ Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195.031. „Ich glaube, man kann sagen, dass das Schlimmste vorbei ist“, sagte Cuomo - betonte aber, dass das nur gelte, wenn sich die Menschen in New York weiterhin an die strengen Ausgangsbeschränkungen hielten.