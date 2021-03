Tests zur Eigenanwendung : Corona-Selbsttests ab heute im Handel erhältlich

Zahlreiche Kunden warten auf die Öffnung einer Filiale von Aldi in Hannover. Der Discounter bietet nun Corona-Schnelltests zu Verkauf an. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Essen/Mülheim Tests gehören seit Beginn zum Instrumentenkasten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auch für Auswege aus dem Lockdown sollen sie eine wichtige Rolle spielen. Aldi bietet nun Selbsttests zum Verkauf an.

Der großflächige Verkauf von Corona-Selbsttests im Einzelhandel startet an diesem Samstag. Die Schwesterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd bieten nach eigenen Angaben ab dann Tests als Aktionsware direkt an der Kasse an.