Pandemie : Corona-Tests: Für wen sind sie kostenlos und wer muss bezahlen?

Kostenlos sind die Bürgertests nicht mehr für jeden. Foto: dpa Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Trier Einfach mal so sich auf Corona testen lassen? Das ist seit 1. Juli nicht mehr möglich. Nur noch in bestimmten Fällen hat man Anspruch auf einen Test, der nicht immer kostenfrei ist. In manchen Teststationen kann sich weiterhin jeder testen lassen.