Gesundheit : Corona-Verdachtsfälle bei Italien-Rückehrern in Trier

Trier Das Trierer Mutterhaus bestätigt auf TV-Nachfrage erste Verdachtsfälle der Viruserkrankung in Trier.

In Rheinland-Pfalz sind derzeit in der Westpfalz-Klinik in Kaiserslautern 17 Menschen in Quarantäne. Die Ergebnisse der Tests liegen noch nicht alle vor, 14 wurden jedoch negativ getestet. Für alle Betroffenen besteht allerdings weiterhin häusliche Quarantäne.