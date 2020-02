Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Corona-Virus: Kliniken und Ärzte in der Region bereiten sich vor – Verdachtsfall in der Eifel

Foto: dpa/Bernd Thissen

Trier Ärzte und Kliniken in der Region bereiten sich auf das neuartige Corona-Virus vor. In der Eifel gibt es derzeit einen Verdachtsfall. Am Donnerstag soll der Krisenstab des Eifelkreises Bitburg-Prüm zusammenkommen – rein vorsorglich, wie es heißt.

In der Region werden Vorbereitungen wegen der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus getroffen. Bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm kommt am Donnerstag erstmals der Krisenstab zusammen. Das geschehe „aus prophylaktischen Gründen“, wie ein Sprecher der Behörde auf Anfrage von volksfreund.de mitteilte. Eine bestätigte Infektion mit dem Virus gab es bislang weder in der Region noch in Rheinland-Pfalz.

Allerdings gibt es derzeit einen neuen Verdachtsfall im Eifelkreis, den mittlerweile dritten. Nähere Angaben zu Ort und Person mache man nicht, um Stigmatisierungen zu vermeiden, hieß es bei der Kreisverwaltung. Bei den beiden anderen Personen war Mitte Februar der Test auf das Corona-Virus negativ ausgefallen. Das Ergebnis des neuerlichen Tests erwartet die Kreisverwaltung am Donnerstag und will dann umgehend darüber informieren.

Die Gesundheitsämter in der Region haben alle Krankenhäuser, Ärzte und Rettungseinheiten sensibilisiert. Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamtes, verweist auf den für Influenza (Grippe) geltenden regionalen Pandemieplan hin, der auch für den Corona-Virus gelte. Sollten mehre Fälle der Lungenkrankheit in Trier oder Trier-Saarburg auftreten, würde beim Gesundheitsamt ein Lagezentrum errichtet. Dort würde dann auch entschieden, ob Kindergärten und Schulen geschlossen oder Veranstaltungen abgesagt werden. Das, so Michels, sei erst notwendig wenn es mehre nachgewiesene Fälle gebe. „Eine generelle Schließung von Kindertagesstätten oder Schulen ist grundsätzlich nicht vorgesehen“, heißt es auch aus der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Wie gefährlich der Corona-Virus tatsächlich ist, sei derzeit schwer abzuschätzen, sagte eine Sprecherin des Trierer Brüderkrankenhauses. Die Übertragungswege seien noch immer nicht eindeutig geklärt. Sicher sei derzeit, dass ein höheres Lebensalter und wesentliche Vorerkrankungen wie Herz- und Lungenleiden sowie eine Immunschwäche Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind.