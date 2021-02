Fallzahlen : Corona-Zahlen steigen: RKI registriert 7676 Neuinfektionen

Schnelltests in einer Teststation im baden-württembergischen Sindelfingen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt erneut höher verglichen mit dem Wert von vor einer Woche. Auch eine weitere Kennziffer steigt wieder.

Trotz des strengen Lockdowns ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 7676 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind 1562 mehr als am Sonntag vor einer Woche.