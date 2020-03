Lombardei und weitere Gebiete : Coronavirus: Italien will weitere Teile im Norden abriegeln

Coronavirus: Italien will weitere Teile im Norden abriegeln

Ein Soldat mit Atemschutzmaske prüft die Ein- und Ausreise in Italien. Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa.

Rom Die Regierung in Italien berät, ob sie für die gesamte Lombardei und andere Gebiete Ein- und Ausreisesperren verhängt. Betroffen wären mehr als zehn Millionen Menschen. Die Zahl der Infizierten steigt derweil weiter an.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Italien einem Medienbericht zufolge größere Gebiete im Norden des Landes abriegeln. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte an, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählten die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung unter anderem alle Schulen, Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen.