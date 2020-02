Furcht vor Infektionen : Coronavirus: Österreich stellt Zugverkehr nach Italien ein

Nach der Einstellung des Bahnverkehrs warten derzeit mehrere hundert Bahnpassagiere am italienisch-österreichischen Grenzübergang Brenner auf ihre Weiterreise nach München. Foto: Daniel Liebl/Zeitungsfoto.At/APA/dpa.

Wien Nun legt der Coronavirus den Bahnverkehr lahm: Österreich setzt alle Zugverbindungen mit dem Nachbarland aus. Bei zwei aus Italien kommenden Bahn-Passagieren besteht Verdacht auf eine Infektion.

Aus Furcht vor Coronavirus-Infektionen hat Österreich den Zugverkehr mit Italien komplett eingestellt. Die staatliche österreichische Eisenbahngesellschaft ÖBB teilte am Abend mit, alle Zugverbindungen mit dem Nachbarland seien ausgesetzt.

Grund dafür sei, weil bei zwei aus Italien kommenden Bahn-Passagieren der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehe.

Ein Eurocity, der in Venedig gestartet war und als Zielort München hatte, wurde am Abend am Grenzübergang Brenner gestoppt, weil zwei deutsche Frauen an Bord Fieber hatten. Die italienische staatliche Eisenbahngesellschaft hatte die ÖBB zuvor über die möglichen Fälle informiert. Bereits zu diesem Zeitpunkt war ein Teil des Zuges isoliert worden.

Wie lange der Bahnverkehr ausgesetzt bleibt, sei noch nicht klar, sagte ein ÖBB-Sprecher am Abend. Die ÖBB werde in Absprache mit den italienischen Staatsbahnen über das weitere Vorgehen entscheiden.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden insgesamt zwei Züge, die von Italien nach München unterwegs waren, am Brenner gestoppt. Der Eurocity 86 und der Eurocity 1288 stünden nun auf der italienischen Seite der Grenze, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Auch Regionalzüge wurden angehalten. Der Südtiroler Zivilschutz sei eingeschaltet worden, um den Passagieren - zum Großteil Österreicher und Deutsche - Unterstützung zu leisten, berichtete die Polizei in Bozen der APA. Die Passagiere könnten aussteigen, da die italienischen Gesundheitsbehörden keine Bewegungsbeschränkung ausgesprochen hätten.

Italien hatte zuvor angekündigt, mit drastischen Maßnahmen wie Sperrzonen die rasante Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 zu stoppen. Mehrere Gemeinden in Norditalien wurden abgeriegelt, damit das Virus nicht auf die Wirtschaftsmetropole Mailand, das Touristenzentrum Venedig und andere Regionen übergreift.

Menschen stehen mit Atemschutzmasken vor einem Supermarkt in der Lombardei. In einzelnen Gebieten Norditaliens ist das öffentliche Leben teilweise zum Erliegen gekommen. Foto: Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa.

Mitarbeiter einer Fabrik in Casalpusterlengo, in der ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt ist, tragen auf der Straße Mundschutz. Foto: Luca Bruno/AP/dpa.

Wie ausgestorben sind die Straßen in Codogno. Italiens Regierung will wegen Coronavirusfällen Städte abriegeln. Foto: Luca Bruno/AP/dpa.

Die Notaufnahme des Ospedale di Codogno. Italien ist aktuell das europäische Land mit den meisten Sars-CoV-2-Infizierten. Foto: Luca Bruno/AP/dpa.

Die Produktion von Desinfektionsmittel wird in China massiv ausgeweitet. In einem Betrieb in Chongqing bringt eine Mitarbeiterin an einem Fließband Etiketten auf Flaschen an. Foto: Liu Chan/Xinhua/dpa.

Desinfektionseinsatz im südkoreanischen Daegu. Foto: Kim Jun-Beom/Yonhap/AP/dpa.