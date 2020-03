Restaurants ab 18 Uhr dicht : Coronavirus: Regierung schlägt Schließung von Läden vor

Berlin Mehrere Länder wie Italien haben es vorgemacht, bald könnte auch Deutschland nachziehen: Müssen die meisten Läden wegen der Coronavirus-Pandemie bald schließen?

Die Bundesregierung schlägt den Ländern im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Schließung einer Vielzahl von Geschäften vor. Restaurants sollen schon am späten Nachmittag schließen, Gottesdienste verboten werden. Außerdem sollen auch die Spielplätze schließen.

Restaurants in Deutschland sollen demnächst spätestens um 18.00 Uhr schließen und frühestens um 06.00 Uhr öffnen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Darüber hinaus wollen Bund und Länder mit drastischen Einschränkungen für den Tourismus in Deutschland die Verbreitung des Coronavirus bremsen. In dem Beschluss der Bundesregierung und der Länder-Regierungschefs heißt es, es seien Regelungen zu erlassen, „dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können“.

Außerdem untersagen Bund und Länder bis auf weiteres Gottesdienste, Treffen in Vereinen und Busreisen. In dem Beschluss heißt es unter anderem unter Punkt drei: Zu verbieten seien „Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften“.