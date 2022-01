Kreuzfahrtschiff : „Costa Concordia“-Katastrophe: Gedenken zehn Jahre danach

Giglio Eine der größten Katastrophen der Kreuzfahrt-Geschichte: Vor zehn Jahren sank die Costa Concordia, 32 Menschen starben. Als Schuldiger wurde Kapitän Schettino verurteilt und inhaftiert.

Nach einem Gottesdienst am Donnerstagmittag in der Kirche Chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano ließen zwei Matrosen von einem Boot der Küstenwache aus einen Blumenkranz im Gedenken an die Toten ins Meer. „An diesen Ort zurückzukehren ist ein Gefühl wie damals“, erzählte ein Überlebender der Nachrichtenagentur Ansa. Er habe damals Glück gehabt, weil er in der Nähe eines Beiboots gewesen sein.

Bilder einer dramatischen Rettungsaktion

Am 13. Januar 2012 streifte das fast 300 Meter lange Schiff einen Felsen an der Insel und versank zum Teil. 32 Menschen kamen bei einer der schlimmsten Kreuzfahrt-Katastrophen ums Leben. An Bord befanden sich Ortelli zufolge Menschen aus 54 Nationen. Unter den Todesopfern waren auch zwölf deutsche Passagiere. Die Feuerwehr, Küstenwache und der Zivilschutz verbreiteten am Donnerstag in den sozialen Medien Bilder aus der Nacht der dramatischen Rettungsaktion und Videos von Tauchern die später in das Schiff schwammen.