Massive Eruption : „Dachte an Pompeji“ - ein Toter bei Ausbruch am Vulkan Stromboli

„Dachte an Pompeji“ - ein Toter bei Ausbruch am Vulkan Stromboli

Rom Ein Regen aus glühenden Lavabrocken, überall Asche und Rauch: Der Stromboli ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und ein Touristenmagnet. Mitten in der Urlaubssaison schockt der Feuerberg in Italien mit einer massiven Eruption Touristen und Einwohner.

Ein heftiger Ausbruch des Vulkans Stromboli in Italien hat Touristen und Einwohnern Angst und Schrecken eingejagt und einen Menschen das Leben gekostet. Ein Ausflügler sei gestorben, als er am Mittwoch an dem Vulkan auf der gleichnamigen Insel unterwegs war, erklärte die Feuerwehr. Sein Begleiter wurde leicht verletzt. Nach mehreren Explosionen stiegen am Mittwoch Aschewolken und eine riesige Rauchsäule auf und verdunkelten die Insel, die zu Sizilien gehört.