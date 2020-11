Nerze getötet : Dänemark bekämpft Corona-Varianten

Nerze in Dänemark verbreiten eine mutierte Corona-Form. Foto: Mette Moerk/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Kopenhagen Dänemark geht drastisch gegen eine Corona-Variante vor, die zuerst bei Nerzen aufgetreten ist. Millionen Pelztiere im Land sollen getötet werden. Für fast 300 000 Einwohner gibt es massive Beschränkungen. Wie gefährlich ist der mutierte Erreger?

In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Varianten des Coronavirus infiziert. Das Land geht entschieden gegen eine Ausbreitung des mutierten Erregers vor - Anlass zur Sorge sehen Experten aber derzeit nicht.

„Man muss vor dieser Variante nicht mehr Angst haben als vor anderen, die zirkulieren“, sagte der Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien an der Universität Basel, Richard Neher, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwies darauf, dass es keine Hinweise auf erhöhte Risiken gebe.