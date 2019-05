Hintergrund : Elektro-Auto vor dem Durchbruch: Kommt jetzt endlich die Zukunft?

Trier Die deutschen Autohersteller haben erkannt, dass es ein Fehler war, so zaghaft auf E-Mobilität zu setzen. VW vollzieht nun die Wende.

2019. Für viele, die im vorigen Jahrtausend geboren wurden, klingt die Jahreszahl noch immer nach Science-Fiction. Nach Zeiten, in denen stromlinienförmige, sprechende Autos lautlos durch die Lüfte schweben. Natürlich ohne Gase auszustoßen. Schließlich weiß der Mensch schon so lange, wie endlich fossile Reserven sind. Und wie schädlich es ist, sie zu verfeuern. Doch weit gefehlt. Genau das Gegenteil passiert. Immer schwerere und größere Autos sind begehrt. Und so sinkt der CO 2 -Ausstoß viel langsamer als dies möglich wäre.