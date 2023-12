Jahreswechsel Das ist zu Silvester geplant

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern begann am Donnerstag und ist nur noch bis heute erlaubt. Zünden darf man Raketen und Böller aber nur am Silvesterabend ab 18.00 Uhr - zu anderen Zeiten ist es verboten, was aber unter Umständen nicht jeder weiß. In vielen Orten Deutschlands kracht es schon seit Tagen immer wieder heftig, auch zahlreiche Zwischenfälle und Unfälle wurden schon gemeldet.