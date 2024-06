Fußball Das Warten hat ein Ende: Mbappé ist ein Königlicher

In diesem Jahr steht die EM an und rechtzeitig für den Auftakt der Franzosen am 17. Juni gegen Österreich wurde der Wechsel verkündet. Grund für die terminlichen Probleme einer Bekanntgabe dürfte auch der Einzug der Königlichen in das Finale der Champions League gewesen sein, das sie am Samstag gegen Borussia Dortmund 2:0 gewonnen hatten. Kurioserweise war PSG am BVB im Halbfinale gescheitert, der Traum des Vereins aus der französischen Hauptstadt sowie auch von Mbappé vom wichtigsten Vereinstitel damit erneut nicht in Erfüllung gegangen.