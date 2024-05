Wetter Dauerregen: Extreme Hochwassergefahr im Saarland

Am Pfingstwochenende steht Deutschland nach Einschätzung des DWD ein Mix aus teils regnerischem und teils sonnigem Wetter bevor. An diesem Samstag soll es in einem Streifen von der Eifel bis in die Lausitz stark bewölkt und regnerisch sein. Vor allem in der Mitte Deutschlands und in Alpennähe sei mit einzelnen Gewittern am Nachmittag und Abend zu rechnen, wobei „vereinzelt und örtlich eng begrenzt Unwettergefahr durch heftigen Starkregen“ bestehe.