Börse in Frankfurt Dax auf Rekordhoch knapp unter 18.700 Punkten

An der Dax-Spitze knüpften die Aktien von Siemens Energy mit plus 3,3 Prozent an ihren Kurssprung zur Wochenmitte an. Analysten äußerten sich überwiegend positiv, nachdem der Energietechnikkonzern am Mittwoch nach einem starken Quartal die Prognose erhöht hatte. Die Nachfrage für die Netzwerktechnologie beeindrucke weiterhin, schrieb etwa der Experte Sean McLoughlin von der Bank HSBC. Zudem schienen die Probleme im Verluste schreibenden Windgeschäft von Siemens Gamesa unter Kontrolle zu sein.