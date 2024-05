Börse in Frankfurt Dax erreicht wieder Rekord

Einzelwerte wurden an diesem Tag vor allem von Analystenkommentaren getrieben. So sprangen die Werte des Modehändlers Zalando mit plus 3,2 Prozent an die Dax-Spitze und profitierten von einer Empfehlung der Berenberg Bank. Aktien des Rückversicherers Munich Re, von der Bank of America auf „Buy“ hochgestuft, legten um 1,7 Prozent zu. Für die Aktien des Aromenherstellers Symrise ging es dagegen am Dax-Ende um 1,8 Prozent abwärts.