Fragen und Antworten Der Notfall im Krankenhaus: Wann wird ein Patient fixiert?

In Psychiatrien geschieht es öfter: Wenn Patienten sich selbst oder andere gefährden, können sie mit Gurten am Bett fixiert werden. Doch auch in anderen Kliniken kommt das vor. In einem Pforzheimer Krankenhaus hatte das entsetzliche Folgen: Ein am Bett fixierter Patient starb am Dienstagabend nach einem Brand in der Notaufnahme. Die Ermittler untersuchen die Umstände. Generell darf ein Patient nur unter bestimmten Voraussetzungen ans Bett gefesselt werden.