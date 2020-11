Tristesse statt Trinken: : Der ödeste Karneval aller Zeiten beginnt

Köln Stell dir vor, es ist Karneval, aber keiner geht hin: In den närrischen Hochburgen zeigt der Kalender den Beginn der fünften Jahreszeit an. Viel zu merken, ist davon allerdings nicht - und das ist gewollt. Eindrücke aus der Anti-Schunkel-Zone.

Braun ist die designierte „Jungfrau Gerdemie“, eine der drei Figuren im Kölner Dreigestirn, einem Trio von Oberjecken, das an Karneval durch die Säle zieht. In diesem Jahr fällt das in großen Teilen flach. Grund: Corona. Nicht nur in den Sälen wird der Karneval vom Virus abgewürgt, sondern auch auf den Straßen wie an diesem Mittwoch. Zum Schluss einer kleinen Andacht für das Dreigestirn im Dom spielt die Orgel immerhin ein Lied der Karnevalsband Bläck Fööss. Köln orgelt gegen die Pandemie an - viel mehr ist nicht drin an diesem 11.11.