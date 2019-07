Parteien : „Die können nicht machen, was sie wollen“

„Die können nicht machen, was sie wollen“

Trier Der Rauswurf von AfD-Politiker Jens Ahnemüller ist vorerst gescheitert. Doch die Parteispitze will die Niederlage nicht akzeptieren.

„Die Gerechtigkeit hat gesiegt!“ Mit diesen Worten kommentierte der bei Teilen der AfD in Ungnade gefallene Jens Ahnemüller am Montagmorgen das Urteil des dreiköpfigen Landesschiedsgerichts. Das Gremium hatte kurz zuvor – angeblich mit 2:1-Stimmen – die zweite Abmahnung gegen den 57-jährigen Konzer Landtagsabgeordneten aufgehoben und das Parteiausschlussverfahren abgewiesen.

Für Ahnemüller, der am Montag in Moskau weilte, ein Sieg, den er schon nach der Sitzung des Schiedsgerichts erahnt haben mag. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, bilanzierte der Landtagsabgeordnete Ende Mai die vorausgegangene, knapp 30-minütige Sitzung des Schiedsgerichts.

Am Samstag war sie beim Landesparteitag dann aber erneut für das Amt angetreten und hatte sich in einer Kampfabstimmung gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. ⇥(dpa)

Die 64-jährige Landtagsabgeordnete von Sayn-Wittgenstein war erst im Dezember zurückgetreten, nachdem der AfD-Bundesvorstand gegen sie ein Parteiausschlussverfahren wegen einer Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein eingeleitet hatte.

„Ich respektiere selbstverständlich demokratische Wahlen, halte aber die Wahl von Sayn-Wittgenstein für schlicht falsch und gefährlich“, sagte der Bundesparteivize am Montag.

Innerparteiliche Querelen bei der AfD gibt es nicht nur im Landesverband Rheinland-Pfalz. So hat der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk die erneute Wahl von Doris von Sayn-Wittgenstein zur Landeschefin in Schleswig-Holstein kritisiert.

AfD-Landes- und Fraktionschef Uwe Junge kommentierte den Richtersspruch deutlich weniger euphorisch. Der AfD-Landesvorstand werde in das Berufungsverfahren beim Bundesschiedsgericht gehen, kündigte Junge am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung an.