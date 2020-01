Stärker als befürchtet : Deutsche Bank macht 5,7 Milliarden Euro Verlust

Die Zentrale der Deutschen Bank spiegelt sich in einer Glasfassade in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa.

Frankfurt/Main Die Deutsche Bank schaut auf das Jahr 2019 zurück und hat für Anleger und Experten keine guten Nachrichten parat: Der Konzernumbau sorgt für tiefrote Zahlen. Der Vorstandschef gibt sich aber zuversichtlich.

„Wenn wir weiter so konsequent, diszipliniert und engagiert voranschreiten wie in den vergangenen sechs Monaten, dann blicke ich sehr zuversichtlich auf 2020 - und darüber hinaus“, schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr riss der Konzernumbau allerdings tiefe Löcher in die Bilanz des größten deutschen Kreditinstitutes.