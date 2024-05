Mallorca Deutsche bei Einsturz von Ballermann-Lokal getötet

Nach dem Start der Party-Saison sind seit Ende April wieder zahlreiche Touristen am Ballermann, der - anders als die Besucher der englischen Partyhochburg Magaluf westlich von Palma - mehrheitlich aus Deutschland kommen. Viele Besucher gingen am Freitag an der Playa zum Urlaubs-Alltag über. Während in der Nähe zwei Ermittler die Unglücksstelle untersuchen, werden an der nächsten Ecke Kaffees serviert. Die Gäste dieses Lokals scheinen komplett entspannt zu sein - und schauen nicht skeptisch zur Decke.