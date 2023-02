Unfall : Deutscher Reisebus in Österreich verunglückt

Schladming Bei Schladming stürzt ein deutscher Reisebus eine Böschung hinab. Er überschlägt sich mehrmals und kommt schließlich auf dem Dach eines Gebäudes zum stehen. Mindestens ein Mensch verliert dabei sein Leben.

Ein deutscher Reisebus mit 32 Passagieren ist am späten Samstagabend in Österreich verunglückt. Ein 31 Jahre alter Passagier kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden teils verletzt, darunter der 51-jährige Busfahrer. Der Bus aus dem Raum Passau stürzte nach diesen Angaben bei Schladming in der Steiermark rund 100 Kilometer südöstlich von Salzburg über eine Böschung, überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach eines an dem Hang gebauten Firmengebäudes. Die Unfallursache wurde noch ermittelt.