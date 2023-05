Sieg gegen die USA Deutsches Eishockey-Team sensationell im WM-Endspiel

Am Sonntag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) trifft Deutschland im Finale wie zuletzt 1930 bei der allerersten Weltmeisterschaft auf Kanada. Der Rekord-Weltmeister hatte das erste Halbfinale zuvor 4:2 gegen Lettland gewonnen. Im zweiten WM-Halbfinale für Deutschland binnen drei Jahren schoss am Samstag Tiffels das entscheidende Tor in der Overtime. In regulärer Spielzeit hatten Tiffels (13. Minute), Maksymilian Szuber (17.) und Marcel Noebels (59.) die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes erzielt.